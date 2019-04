Kloun presidendiks. Ukraina koomiku Zelenskõi asjatundmatus on tema poliitiline eelis

Arusaamine, et komöödianäitlejal Volodõmõr Zelenskõil on tõsised šansid saada Ukraina presidendiks, jõudis rahvusvahelise meedia teadvusesse vaid mõned kuud tagasi. Ka siis prognoosisid paljud eksperdid, et teleekraanilt arvamusküsitluste tippu lennanud meelelahutaja ei suuda presidendivalimistel Petro Porošenkole ja Julia Tõmošenkole alternatiivi pakkuda. Pärast esimest vooru on põhjust küsida, kas Porošenkol ongi enam võimalik Zelenskõi teed presidendilossi takistada. Samad küsitlused, mis avavoorus ennustasid õigesti Zelenskõile selget ülekaalu, näitavad nüüd, et näitlejat plaanib 21. aprillil toetada ka suurem osa Tõmošenko ja teiste lüüasaanud kandidaatide valijaid.

Olles tagantjärele tark ja vaadates Zelenskõi viimaste aastate tegevust tekib mulje, et suurem osa Ukraina presidendikampaaniast peeti juba tükk aega tagasi, ilma et teised kandidaadid oleksid seda märganud.