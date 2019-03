Pole just tavaline, et viimased 30 aastat üht riiki tüürinud juht otsustab, et talle aitab, ja lahkub ametist, kuid just nii otsustas sel nädalal Kasahstani riigipea Nursultan Nazarbajev. Šõumehena kirjutas ta enda tagasiastumisdokumendile alla otse-eetris.