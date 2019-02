Skandaalne raamat väidab, et ekspaavst Benedictus on kapihomo

Vatikani suhtekorraldajatele tõi lõppev nädal kaks suuremat uudist – üks hea ja teine halb. Näitamaks, et kirik on hakanud pedofiiliaskandaale lõpuks tõsiselt võtma, kutsus paavst Franciscus maailma piiskopid ja vaimulike ordude juhid Rooma kokku, et seal probleemi üle arutleda. Samuti kutsuti kohale preestrite ohvrite esindajad, kes said kohtuda kardinalide ja Vatikani sisejuurdlusi juhtivate uurijatega.

Halb uudis on see, et samal ajal jätkavad nii kiriku liberaalid kui ka konservatiivid Vatikani poliitika kritiseerimist.