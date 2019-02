„Aitab!” Prantslased tunnevad antisemitismi leviku pärast muret

Teisipäeval tuli Pariisis tänavatele protestima 20 000 inimest, palju rohkem kui valitsusvastaste kollavestide viimastel aktsioonidel. Sedapuhku avaldati meelt hoopis Prantsusmaa juudi vähemuse kaitseks. Meeleavaldajad kandsid loosungeid „Aitab!” ja „Viha ei tohi saada igapäevaseks”. Rahvakogunemisest võtsid osa ka ekspresidendid Nicolas Sarkozy ja François Hollande.

Viimastel päevadel on tähelepanu tõmmanud mitu antisemiitlikku intsidenti, mis on tihtilugu toimunud just kollavestide üritustel. Laupäevastele valitsusvastasele meeleavaldusele järgnenud tavapäraste rahutuste käigus soditi Pariisis vaateakendele haakriste. Ka sõimasid kollavestid tänaval läbi tuntud filosoofi Alain Finkielkrauti, keda nimetati „s**aseks sionistiks”. Sõimaja arreteeriti vaenuõhutamise eest. Prantsuse meedia teatel on sõimaja fundamentalistlike vaadetega moslem, kes on juba varasemast julgeoleku huviorbiidis.