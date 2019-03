Itaalia ekspeaminister Silvio Berlusconi on korduvalt kohtu all olnud, kuid alati suuremate probleemideta pääsenud. Hoopis kurvem saatus tabas Berlusconi järjekordse kohtuprotsessi põhitunnistajat, 33-aastast Maroko modelli Imane Fadili, kes suri märtsi alguses pärast pikka haiglas piinlemist. Nädalavahetusel teatas Milano prokuratuur mõrvajuurdluse alustamisest, kuna kahtlustatakse, et Fadil mürgitati.