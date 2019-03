Briti parlamendi lõplikku ja otsustavat Brexiti-hääletust on oodatud sügisest saadik. Nüüd, mil Brexiti ametliku tähtajani on 18 päeva, tõuseb taas lootus, et parlament suudab sel nädalal siduva otsuseni jõuda. Selgust, millist lahkumislepingut parlament toetab, pole siiski loota, ent heal juhul suudetakse kokku leppida Brexiti edasilükkamises.