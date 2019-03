Briti parlamendi üheksakordne „ei” välistab kõik Brexiti variandid

Kui Briti parlament teatas, et võtab Brexiti juhtimise peaminister Theresa Maylt üle, tekkis viivuks lootus, et protsess liigub edasi järgmisse faasi, ükskõik milline see ka ei oleks. Ent üleeile hilisõhtul toimunud hääletus näitas veel kord, et Briti poliitikud ei suuda üheski lahenduskäigus kokku leppida. Parlamendi spiiker John Bercow pani hääletusele kaheksa ettepanekut, millest enamik läheks läbi ka kõnelustel EL-iga. Parlament lükkas tagasi viimase kui ühe, kusjuures iga kord jättis mitukümmend või koguni paarsada saadikut hääletamata.