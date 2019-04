Suurbritannia politsei vahistas eile WikiLeaksi asutaja Julian Assange’i, kes oli end seitse aastat Londonis Ecuadori saatkonnas varjanud.

Assange läks Ecuadori saatkonda rettu, et vältida Rootsile väljaandmist seksuaalse rünnaku süüdistuse tõttu, millest on nüüdseks loobutud. Londoni politsei teatas, et Assange võeti vahi alla ja ta viiakse nii kiiresti kui võimalik Westminsteri magistraadikohtu ette.