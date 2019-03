Demokraadid ründavad Trumpi igast küljest juurdluste ja teabenõuetega

USA meedia usub, et Donald Trumpi valimiskampaania uurimiseks volitatud eriprokuröri Robert Muelleri juurdlus peaks lähipäevil lõpule jõudma. Mitu talle alluvat prokuröri olevat Washington Posti teatel juba oma vanale töökohale naasnud ja sama valmistub tegema ka osa ülejäänuid. Teadaolevalt on Mueller seni süüdistuse esitanud kolmele firmale ja 34 inimesele, kellest seitse on oma süüd tunnistanud või süüdi mõistetud.