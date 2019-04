Eesti osavõtul otsustatakse Euroopa Ülemkogu tänasel istungil May saatus

Briti peaminister Theresa May käis eile Berliinis Saksa liidukantsleri Angela Merkeliga viimase hetke kõnelustel. Pärast seda lendas ta Pariisi ja kohtus seal president Emmanuel Macroniga. May eesmärk oli enne täna Brüsselis algavat Euroopa Ülemkogu istungit saada kahe Euroopa kõige võimsama riigi toetus oma plaanile, mille järgi saab Suurbritannia lahkumiseks taas ajapikendust, seekord 30. juunini. Kui Brüsselis midagi kokku leppida ei suudeta – selle tõenäosus on aga väike –, toimub lahkumisleppeta Brexit juba reedel.