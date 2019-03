Elu nagu sõjaajal. Venezuela elanikud hakkavad korilasteks

Rosa Elena astub Caracase idaosa tänavanurgal kasvava madala puu juurde ja hakkab peoga selle küljest lehti korjama. „See on neemipuu,” seletab ta. „Siin on palju suhkrut, hea teetaim.” Teda ei ajenda ainult loodushuvi. Rosa Elena on diabeetik ja kui Venezuelas eelmisel neljapäeval elekter ära läks, tekkis tal hirm, et tema külmikus hoitud insuliinivaru hävib. Sellest päevast peale tiirutab ta linnas ja kogub neemipuu lehti, mida osa inimeste arvates saab kasutada diabeedi kontrolli all hoidmiseks.

Kuni elektrikatkestus jätkub, on venezuelalased sunnitud lahendusi improviseerima. Kriis mõjutab kõiki igapäevaelu aspekte. Osa pealinna rajoone saab aeg-ajalt katkendlikku elektrivarustust, kuid osa istub alates eelmisest nädalast pimedas. Koolid ja äriettevõtted olid üleeile suletud. Külmikutes hoitud toit on riknenud, haiglad näevad vaeva, et meditsiiniseadmeid töös hoida, ja elanikud kogunevad tänavanurkadele, üritades mobiiltelefoniga levisse pääseda.