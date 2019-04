Erdoğan sai Türgi kohalikel valimistel mitu halba üllatust

Üleeilsetel Türgi kohalikel valimistel tabas president Recep Tayyip Erdoğani juhitud Õigluse ja Arengu Parteid (AKP) tema valitsusaja kõige suurem lüüasaamine. Eilsetel andmetel võtsid opositsiooni kandidaadid võimu kõigis suuremates linnades. Pealinnas Ankaras, kus Erdoğani erakond on valitsenud viimased veerand sajandit, läks linnapeakoht opositsioonilisele paremliidule. Veel suurema kaaluga oli lüüasaamine Istanbulis, kus AKP ekspeaminister Binali Yıldırım jäi seniste tulemuste järgi alla paremliidu kandidaadile Ekrem İmamoğlule. AKP lubas eile, et vaidlustab nii Istanbulis kui ka Ankaras saadud tulemuse. Omal ajal tõusis Erdoğan riigi etteotsa just Istanbuli linnapea kohalt ning seal toetuse kaotamine tekitab küsimuse, kas ta kaotab haarde ka riigi üle. Muu hulgas tähendab lüüasaamine Ankaras ja Istanbulis ka kontrolli kaotust hiiglaslike munitsipaaleelarvete üle, mille abiga valijate poolehoidu kindlustada.