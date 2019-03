Euroopa liidrid ähvardasid Mayd karmi Brexitiga

Theresa May läks eilsele Euroopa Ülemkogule ettepanekuga, mille esitamist ta alles hiljuti oli lubanud vältida. Päev varem Briti parlamendi ees peetud kõnes heitis ta seadusandjatele ette rahva tahte ignoreerimist ning teatas, et nende süül tuleb EL-ist lahkumine edasi lükata. Parlament on tema pakutud lahkumisleppe kaks korda tagasi lükanud. Teisipäeval tahtis May korraldada kolmanda hääletuse, kus oleks ilmselt saadud sama tulemus. Parlamendi spiiker John Bercow keeldus sellest, teatades, et samas sõnastuses eelnõu ta enam hääletusele ei lase. Arutelu jätkus eile ka pärast EPL-i trükkiminekut ehk mitu tundi pärast kohtumise ette nähtud lõppu. Olenemata sellest, mida öötundidel otsustati, on pall nüüd taas Briti parlamendi käes. Iseküsimus, mida nad sellega teevad.