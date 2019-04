Euroopa tahab anda Rumeeniale mõjuka prokurörikoha, vastu on ainult riik ise

Konkurss peagi loodava Euroopa prokuratuuri juhi kohale on võtnud üsna ebahariliku pöörde. Europarlament on otsustanud toetada Rumeenia maineka korruptsiooniküti Laura Codruța Kövesi kandidatuuri, kuid kõige raevukamalt võitleb selle vastu Rumeenia valitsus. Selleks on Kövesi vastu algatatud kaks kriminaalasja ja eelmisel nädalal kehtestati talle kahekuuline väljasõidukeeld. Samuti on tal keelatud enda vastu algatatud juurdluste kohta meediale kommentaare anda.