Hiina president meelitab Euroopa suurriike osalema kahtlusi äratavas projektis

Hiina president Xi Jinping viibib Euroopas eesmärgiga veenda riike osalema Pekingi ambitsioonikas Uue Siiditee projektis.

Xi käivitas Uue Siiditee projekti „Üks vöö, üks tee” 2013. aastal ja selle eesmärk on The Economisti järgi teha Hiinast ülemaailmne supervõim. Peking kavatseb investeerida kunagiste Siiditee riikide kaubandustaristusse miljardeid dollareid, et Hiina saaks Euraasia kaubanduspiirkonnas domineerida.