Armee pressiesindaja kindralmajor Asif Ghafoor ütles, et üks lennukitest kukkus Pakistani ja teine India territooriumile. India kinnitas esialgu ühe hävituslennuki Mig-21 allatulistamist ning teatas, et piloot jäi kadunuks. Samuti kirjutas India meedia, et väidetava tehnilise rikke tõttu kukkus eile piirialadel alla India õhujõudude transpordikopter Mi-17. Times of India teatel hukkus vähemalt viis inimest. India ametivõimud kuulutasid veel, et tulistasid omalt poolt alla ühe Pakistani lennuki.