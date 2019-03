Läinud nädalal toimunud hääletustel tegi Briti parlament Theresa May valitsusele ülesandeks paluda Euroopa valitsustelt nõusolekut Brexit edasi lükata. Küsimus on nüüd selles, kui pikka järelemõtlemisaega May neljapäeval Euroopa ülemkogul palub ja kas teised Euroopa riigid sellega ka nõus on.