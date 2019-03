Orbáni-vastast algatust ähvardab kuulsusetu lõpp

Ungari peaministri Viktor Orbáni erakonda Fideszi ähvardab konservatiivseid ja kristlik-demokraatlikke parteisid ühendavast Euroopa Rahvaparteist (EPP) väljaheitmine.

Fideszi kuulumist EPP-sse on varemgi teravalt kritiseeritud, kuid nüüd on see saanud uue hoo, sest Ungari tänavatele ilmusid möödunud kuul plakatid, kus Euroopa Komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit kujutatakse koos Ungari juurtega filantroobi George Sorosega laimavas kontekstis. Juncker teatas esmalt, et Fidesz tuleks EPP ridadest välja heita, kuid praeguseks on ta oma tooni pehmendanud.