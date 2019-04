Ukraina presidendikandidaadi Volodõmõr Zelenskõi tavatu kampaania läheneb võidukale lõpplahendusele. Kõigi viimaste küsitluste järgi on komöödianäitlejal ametisoleva presidendi Petro Porošenko ees silmanähtav edumaa. Seejuures on Zelenskõi seni suutnud edukalt vältida kõiki võimalusi oma poliitilist platvormi avalikkuse ees detailsemalt tutvustada. Enamiku intervjuukutseid on ta tagasi lükanud, seni pole kandidaatide vahel toimunud ka lubatud debatti.