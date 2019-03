Läti populaarseima partei Koosmeel juht Nils Ušakovs tegi eelmisel nädalal ootamatu vangerduse, teatades, et plaanib Riia linnapea kohast loobuda ja kandideerida enda partei nimekirja tipus europarlamenti. Alles kuu aega varem oli Ušakovs pidulikult teatanud, et Koosmeele nimekirja esinumbriks seatakse endine haridusminister, eelmisel aastal parteiga liitunud Vjačeslavs Dombrovskis. Tänu Ušakovsi isiklikule populaarsusele on tema valituks saamine samahästi kui kindel.