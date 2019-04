Saladokumendi järgi on Saksa parempopulist Kremli lõa otsas

Eile ütles 28-aastane Markus Frohnmaier Saksa avalik-õiguslikule telekanalile ZDF, et kuuldused on hullumeelsed. „Ma ei suuda uskuda, et midagi sellist on kirjutatud. Mina olen tulnud Bundestagi Saksamaa huvisid esindama. Seda ma ka teen. Kes tahes võib minu algatusi ja ettepanekuid vaadates selles veenduda,” sõnas Frohnmaier.

Mitmes Saksa meediaväljaandes oli enne kirjutatud, et Frohnmaier võib olla täielikult Kremli kontrolli all. Poliitik väitis üleeile Facebookis, et tegu olevat parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) vastase vaenukampaaniaga, mis on spetsiaalselt ajastatud europarlamendi valimiste eelsele ajale.