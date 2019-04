Saudi Araabia võimud maksavad Khashoggi lastele hiigelsummasid, et need suu peaksid

Istanbulis mõrvatud saudi ajakirjaniku Jamal Khashoggi kõik lapsed on kuningriigilt saanud uhke maja Saudi Araabias ning igal kuul viiekohalise summa, kirjutas teisipäeval The Washington Post.

Väidetavalt on Khashoggi neli täiskasvanud last, kellest kolm – kaks tütart ja poeg – elavad USA-s, läinud isa pärandi kaitsmise pärast tülli. Tütred on isa teemal küll sõna võtnud, kuid hoidunud karmidest süüdistustest. Pojad ei taha avalikult seisukohta võtta ning on The Washington Posti allikate sõnul keskendunud hoopis sellele, et nõuda Saudi Araabia võimudelt tapmise eest välja võimalikult suur kompensatsioon.

Neljast järeltulijast elab kodumaal Jiddah’ linnas üksnes pankurist poeg Salah, kes peab perekonna nimel läbirääkimisi. Esialgsete kõneluste tulemusel on iga laps saanud üle miljoni dollari maksva maja Jiddah’s ja igakuise püsimakse, mis on suurem kui 10 000 dollarit.