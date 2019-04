„Tulin esimest korda üle kümne aasta valima,” teatab ettevõtja Jaakko Mäki-Petäjä valimispäeval Helsingi idaosas Vuosaaris. Kohe tärkab huvi: miks siis nüüd? Kas tõesti oli ajendiks rebimine Sotsiaaldemokraatliku Partei ja Põlissoomlaste vahel?

Mäki-Petäjä vastab, et naine tuli valima ja kuna nad elavad jaoskonnast peaaegu ümber nurga, otsustas ka tema kaasa tulla. Otsus langetati nii, et hommikul võttis Mäki-Petäja valimismootori, täitis selle ära ja sai teada, et 94% ulatuses jagab tema vaateid hea tuttav Koonderakonnast (Kokoomus).