Soomlasi paneb enne valimisi muretsema immigratsioon ja kahtlaselt soe suvi

Soomes toimuv illustreerib, kui ühesugused, kuid ka erinevad võivad olla kahe lähedal asuva riigi valimised. Üks keskne teemaks on immigratsioon ja sellega edasine ümberkäimine, sest sügisest saadik on Soomet raputanud alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegude laine, kus arvatavateks kurjategijateks on välismaalased.