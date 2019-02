Brittide euroliidust lahkumise segaduses välgatas sel nädalal haruldane selgusekiir. Paistab järjest kindlam, et suhete järsku katkestamist ehk nn karmi Brexitit ei tule, vähemasti mitte 29. märtsil. Selle asemel on Briti parlamendil valida, kas toetatakse peaminister Theresa May sõlmitud lahkumislepet või lükatakse lahkumine uute kõneluste lootuses edasi.