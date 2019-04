USA sisejulgeolekuminister Kristjen Nielsen astus president Donald Trumpi nõudmisel tagasi.

Trump oli viimastel nädalatel nõudnud, et Nielsen käsiks piiripunktid sulgeda ja keelduks asüülitaotlejaid vastu võtmast. Nielseni hinnangul olid need abinõud sobimatud ja mõttetud. Peale selle oli Trumpil tavaks helistada Nielsenile varahommikuti ja nõuda, et sisserändajate saabumist takistataks ka ebaseaduslike vahenditega.