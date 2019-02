Trumpi advokaat maalis USA riigipeast hirmuäratava pildi

USA riigipea Donald Trumpi endine advokaat Michael Cohen andis eile kogressi ees tunnistusi, milles kahetses kibedalt Trumpi heaks töötamist ja kõiki ebaseaduslikke tegusid, mis ta Trumpi varjamiseks ette võttis.

„Kui võtsin 2006. aastal Trumpi juures töö vastu, ei kujutanud ma ette, et ta oma vihakampaaniaga presidendiks saab. Häbenen oma tegusid ja kahetsen neid. Mul on häbi, sest ma tean, kes on Trump. Ta on rassist, pettur ja valetaja,” teatas Cohen.