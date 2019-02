USA president Donald Trump tahtis Põhja-Korea riigipea Kim Jong-uniga Vietnamis peetud kohtumisel näidata, kui hästi toimivad tema diplomaatilised nõksud ka paariariigi puhul. Edu asemel lõppes üritus enneaegu, saavutamata vähimaidki seatud eesmärke.

Kim nõudis eilsel kohtumisel, et USA tühistaks kõik Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioonid, ja teatas, et riik on vastutasuks valmis demonteerima Yongbyoni tuumarajatise, kuid mitte loobuma tuumaprogrammi muudest, ka salajastest osadest, mille hulka kuulub vähemalt üks uraani rikastamise tehas.

Trumpile tuli Kimi nõudmine tõenäoliselt üllatusena ja see tingiski tippkohtumise enneaegse lõpu.