Tuhandete fotograafide tants põlenud kiriku ümber

Palved neitsi Maarjale Saint Micheli väljakul Foto: Madis Veltman

Selle ürituse õhustik oli tõesti väga emotsionaalne ja peegeldas ehedalt, kui väga prantslased oma kirikust hoolivad.

Palved neitsi Maarjale Saint Micheli väljakul Foto: Madis Veltman

Palved neitsi Maarjale Saint Micheli väljakul Foto: Madis Veltman

Palved neitsi Maarjale Saint Micheli väljakul Foto: Madis Veltman

Kui tragöödiast midagi positiivset otsida, siis võikski loota, et vähemalt ühendas see prantslasi ja suurendas nende ühtekuuluvustunnet.

Pariis Foto: Madis Veltman

Hoopis teise tähenduse on saanud tõik, et eelmisel aastal oli Prantsuse valitsus väga hädas katedraali remondiks raha leidmisega. Annetajate abiga on nüüd kogutud juba miljard eurot ja nagu näha, käibki Pariisi Jumalaema kiriku ümber vilgas töö.

Pariis Foto: Madis Veltman