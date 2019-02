Ungari valitsus alustas Sorose ja Junckeri vastast vandenõukampaaniat

Varemgi vastuoluliste kampaaniatega silma paistnud Ungari on nüüd tänavaile välja pannud ähvardava sõnumiga plakatid, millel naeratavad kõrvuti Ungari juurtega filantroop George Soros ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. Kiri plakatil teatab: „Teil on õigus teada, mida Brüssel kavatseb.”

Ungari valitsus teatas oma ametlikul Facebooki lehel, et plakat kuulub infokampaania juurde, mis valgustab avalikkust Brüsseli migratsiooniplaanidest. Need plaanid pidavat tõsiselt ohustama Ungari julgeolekut. Teine plakat teatab ungarlastele, et EL-i juhid järgivad Sorose käsku käivitada Aafrika riikidega eksperimentaalsed immigratsiooniprojektid ning kehtestada kohustuslikud ümberasustamiskvoodid ja „migrandiviisad”.