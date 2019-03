USA jurist: Eesti kodanikuühiskonna seadusi võetakse eeskujuks teie jaoks ootamatutes riikides

Douglas Rutzen juhib rahvusvahelist mittetulundusõiguse keskust (ICNL), mis annab valitsustele ja organisatsioonidele nõu vabaühendusi puudutava seadusandluse kohta. 1990. aastate alguses Tšehhoslovakkia parlamenti nõustanud Rutzen aitas omal ajal koordineerida ka Eesti vabaühendusi käsitlevat õigusloomet. Eestit külastas Rutzen seekord Avatud Eesti Fondi kutsel.

Alustasite karjääri Kesk-Euroopas. Mida soovitaksite sealsetele vabaühendustele, kelle kohta valitsused vandenõuteooriaid levitavad?



Muidugi ei meeldi valitsustele, kui neid kritiseeritakse. Mitte ainult Kesk-Euroopas, vaid üle maailma oleme näinud, et osa neist hakkab kriitikuid ründama, olgu meediat või kodanikuühendusi. Mõnes riigis võetakse sihtmärgiks näiteks keskkonnaaktivistid, keda süüdistatakse globalismis ja kliimavandenõus. Ma ütleksin, et sellises olukorras on tähtis keskenduda peateemale ning jätkata juttu kliimamuutusest ja järgmiste põlvkondade tulevikust. Sõnumitoojat püütakse ikka rünnata, aga parim viis sellele vastata on rõhuda sisulistele küsimustele.