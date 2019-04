USA piirivalveekspert: Trumpi müür pole praktiline ega kasulik

USA president Donald Trump on alustanud oma tagasivalimiskampaaniat. Kuna ta pääses võimule osalt tänu lubadusele ehitada USA-Mehhiko piirile müür, on see küsimus ka uuel katsel oluline. Nüüd kõlab loosung „Lõpetame müüri”, sest Trumpi jutu järgi olevat suur osa sellest juba püstitatud.

„Mingi osa piiritarast on küll ehitatud, kuid palju seda just pole,” sõnab üle 20 aasta USA piirivalve juhtivates ametites töötanud Victor Manjarrez Eesti Päevalehele antud usutluses. Trump teatas aprilli algul, et lõunapiirile olevat kahe aastaga ehitatud või ehitamisel ligi 400 miili (644 kilomeetrit) tõkestust. CBS News täpsustas seepeale, et tegelikult ehitati enamik sellest vabariiklasest presidendi George W. Bushi ajal ja Trumpi ajal on seda, mis juba olemas on, ainult parandatud või uuendatud. Ühtegi uut miili tarastatud ei ole.