TARTU ÜLIKOOLI TASKUHÄÄLING: millised on praktikavõimalused Tartu Ülikoolis?

Tartu Ülikool on muutnud oma õpet üha praktilisemaks, pakkudes mitmesuguseid võimalusi omandada kogemusi nii Eestis kui ka välismaal. Tartu Ülikooli taskuhäälingusaatest saad teada, kui suur on praktikavõimaluste valik ja mismoodi praktika tegemine ülikoolis käib.

Praktika aitab arendada üliõpilaste erialaseid oskusi ja annab kogemusi. Kogemused on tööturule minnes aga ülimalt kasulikud, sest tööandjad hindavad peale särasilmsuse ja õpihimu ka analüüsivõimet ning valdkonna praktilist tundmist. Saates jagavad oma kogemusi arstiteaduse neljanda kursuse tudeng Anna-Marija Sljusartšuk ning majandusteaduskonna esmakursuslane ja sotsiaalse idufirma CommuniCare tegevjuht Norman Vester.

Tartu Ülikoolis on võimalik valida paljude praktikavõimaluste vahel ja praktika võib läbi teha ka mitu korda. Võib minna mõnda ettevõttesse, lüüa kaasa projektides, töötada koos teadlastega uurimisrühmades või katsetada ideid Startup Labis. Magistrantidel on võimalus omandada kogemusi ja teadmisi ka tööstusmagistrantuuris või panna ennast proovile juhendajana. Praktika valik sõltub erialast ja üliõpilase vajadustest ning seda saab teha nii Eestis kui ka mujal maailmas. Ülikool toetab igati praktikat teistes riikides, et üliõpilased näeksid erinevaid ühiskondi ja saaksid mitmekesiseid kogemusi.