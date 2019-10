Lätlastega raksu läinud Avo Keel: kõiki kokkuleppeid murti!

Homme lähevad võrkpalli Balti liiga avavoorus vastamisi just Eesti meister Pärnu VK ja Läti klubi OC Limbaži/MSĢ. Temporündaja Edgars Šimanskise osalemine on kahtluse all. „Tahan jääda Limbažisse ja mängida nende eest. Kui see pole võimalik, lähen tavatööle,” teatas siiani Limbažit esindanud 28-aastane Šimanskis, kes kirjutas suvel alla lepingu Pärnuga.

Läti alaliit näitas talle eile rohelist tuld. Pärnu peatreener Avo Keel käis Riias jaburat seisu klaarimas, kuid sisulist arutelu koosolekul ei toimunud. „Saime Pärnuga vastu nina! Kogu koosolek oli ääretult ebameeldiv. Mul tekkis küsimus: miks üldse pidin enda sünnipäeval sinna sõitma? Vaid otsuse kuulamiseks?” kurjustas eile 57. sünnipäeva tähistanud Keel.

Läti poolelt kõlab vastu, et Pärnu ei käitunud värbamisel korrektselt. Kes kellel naha üle kõrvade tõmbas? Miks Šimanskis sõlmis lepingu, kui Eestis mängida ei taha? Kes tõmbas kulisside taga niite ja miks tuli lätlaste eest tasuda sularahas?