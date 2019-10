Võrkpallurite olelusvõitlus piiri taga: kergelt ei anta midagi

Suvel tervisega kimpus olnud Renee Teppanil seisab Prantsusmaal Poitiers’s ees samuti tõsine olelusvõitlus. Klubisse teiseks diagonaalründajaks palgatud noor brasiillane Chizoba Eduardo Neves Atu, kes eelmisel hooajal lõi Pärnu särgis Eestis laua puhtaks, on alustanud tugevalt: 24 punkti (efektiivsus +12), 34 (+28), 19 (+9). Endiselt tervist turgutav Teppan on kahes viimases kohtumises sekkunud episoodiliselt. Poitiers’l on kirjas võit ja kaks kaotust. Selge teine number on Chaumont’is Hindrek Pulk, kuid väljakule on ta juba pääsenud ja serviässast on ka punktiskoor avatud. Rõõmsamad on lood Timo Tammemaal (Tours) ja Ardo Kreegil (Paris Volley), nad on siiani selged põhimängijad.