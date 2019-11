Vormelipuslest on vaid üks tükk puudu

„Alex on ennast tõestanud võistlushimulise ja pühendunud sõitjana. Tal on veel palju avamata potentsiaali,” ütles Red Bulli tiimijuht Christian Horner 23-aastase tailase kohta, kes ülendati Toro Rossost põhimeeskonda hooaja keskel.

Red Bulli teate järel on tulevaks aastaks F1 sarjas vaid üks sõitjakoht täitmata – see asub Williamsi tiimis, mille ühe põhisõitjana on kinnitatud britt George Russell, kuid lahtine on veel, kes võtab üle meeskonnast lahkuva poolaka Robert Kubica koha. Spekuleeritud on 24-aastase kanadalase Nicholas Latifi nimega, kes saavutas tänavu F2 sarjas teise koha ja on Williamsi rooli keeranud juba viiel F1 vabatreeningul. Ametlikku teadet Williamsi teise sõitja kohta pole aga oodata enne 1. detsembril sõidetavat Abu Dhabi grand prix’d.