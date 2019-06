FOTOD | Täna esietendus lavastus laulutaadi Gustav Ernesaksa dramaatilisest elust. Vaata, kes kohal olid!

See on lugu eestluse püsimajäämisest ning laulu võimust, aga samas ka spordihuvilisest, hea huumorisoonega, sõnaosavast ja sarmikast mehest, kes üle kõige oma elus armastas muusikat. “Hakkame, mehed, minema” vaatleb inimest taktikepi taga, heliloojat, kelle sulest on sündinud nii “Mu isamaa on minu arm” kui ka “Rongisõit”.