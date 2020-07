Venemaal on juba terve nädal möödunud Habarovski massimeeleavalduste tähe all. Habarovski krai kuberner Sergei Furgal on arreteeritud süüdistatuna 15 aastat tagasi mõrva tellimises, kuid kohalikud ei usu Venemaa õigusemõistmise erapooletusse ja on sellepärast tänavatele tulnud.

Mais ja juunis tabasid Ameerikat rahutused, kui afroameeriklast George Floydi vahistavad politseinikud ta tapsid. Politseinikud tapavad Ameerika tänavatel inimesi iga päev ja hukkunute sekka juhtub ka relvituid, süütuid ja afroameeriklasi. Just mai lõpus lähenes koroonaviiruse levik USA-s haripunktile. Surnute arv muudkui suurenes, tervishoiusüsteem kippus üles ütlema, inimesi pandi karantiini, mõni kaotas töö, mõni osa sissetulekut. Seejuures ei ole USA sotsiaalsed garantiid võrreldavad Eesti ega üldse Euroopa omadega: seal ei tule mingi kompensatsioon kõne allagi. Ühiskonna kõige haavatavam osa hakkas oma viha välja elama nende peal, keda peeti olukorras süüdi olevaks. Floydi tapmine oli üksnes ettekääne.



Furgaliga on paljuski samasugune lugu.