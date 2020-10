Suviste kiirete sündmuste ja äsja lõppenud valitsuse eelarveteo järgi võib öelda, et rahandusminister on kogu valitsuse pannud lausa ennaktempos oma pilli järgi tantsima. Mitte ükski minister ei tohi enam teha midagi, mis pole EKRE juhi heakskiitu saanud. Teiste seas peaminister Jüri Ratas.

Helme on kolme kuuga haaranud kabinetis kogu võimu endale. Ratasele on jäänud kõigest valitsusjuhi tiitel, mis on sama tühi kui ülemnõukogu presiidiumi esimehe tiitel Nõukogude süsteemis – formaalselt riigipea, tegelikkuses eikeegi.

Vaatame lähemalt, kuidas rahandusminister kabinetis võimu haaras.