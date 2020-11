Sotsiaaldemokraadid väidavad, et nad on leidnud viisi, kuidas koalitsiooni soovitav abielureferendum ära jätta. Nad tahavad esitada eelnõule 50 000 muudatusettepanekut, mille arutamine veniks riigikogu komisjonis ja saalis nii pikaks, et seda poleks võimalik ette võtta.