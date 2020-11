Seda oli kokku nii palju, et president Kersti Kaljulaidi kutsel käis äsja koos riigikaitse nõukogu. Pärast seda kinnitas Kaljulaid, et e-valimised on endiselt turvalised ja EKRE ridadesse kuuluva IT-ministri Raul Siemi avaldused vajadusest protseduuri turvalisust auditeerida tähendavad rutiini, mida tehakse kogu aeg.

Siem polnud pärast muidugi rahul, et president tegi riigikaitse nõukogu kohtumisest järelduse, justkui oleks EKRE kinnitanud e-valimiste turvalisust.