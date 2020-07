Need, kellele EKRE poliitiline käitumine – mitte poliitika ise! – oli veel mõistatus, said abi Martin Helme avaldusest, kui ta saatis minema minister Kaimar Karu. „See on poliitiline ametikoht, kus viiakse ellu poliitilist agendat. Igast kaalukast ametikohast tuleb kõik välja pigistada,” ütles Helme.

Tõlgin: Kaimar Karu polnud valmis verbaalsete rusikate, ähvarduste ja avaldustega endale ja erakonnale ühiskonnas teed rajama ja vaenlase kuvandit looma. Ta oli liialt tööle keskendunud.

Maailmavaateliselt on rahvuslik ja konservatiivne erakond Eestis vajalik ja möödapääsmatu. Kahjuks on arusaamatu, miks ei saa selliseid erakondi luua populismita.