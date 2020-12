Kui kümmekonna aasta eest oli venelaste jaoks peaaegu ainus poliitiline valik Keskerakond, siis juba mõnda aega on nii Reformierakonna kui ka sotsiaaldemokraatide toetus venekeelsete inimeste seas umbes 10%. Ühiskonnauuringute instituudi tellimusel valminud Norstati küsitlused näitavad, et kui eelmise aasta alguses oli Keskerakonna toetus mitte-eestlaste seas 80%, siis valimispäevaks kahanes see 70%-ni ja pärast seda veelgi. Seejärel püsis reiting aastakese üsna stabiilsena, kuni tänavu suvel hakkas uuesti vähenema ja viimastes küsitlustes on Keskerakonna toetus venekeelsete elanike seas olnud juba alla 50%.

Miks aastakümneid Keskerakonnale truud olnud venelased on nüüd parteile selja keeranud?