Kevadel on kavas küsida rahva arvamust abielu kohta. Kuna küsimust pole veel kokku lepitud, oleks ju imelihtne esitada selge valik, mis näeks välja umbes nii: 1. Kas toetate, et ka samasoolised paarid võiksid abielluda, 2. Kas toetate, et abielu peaks jääma üksnes mehe ja naise liiduks? Ent sellist selget valikut pole koalitsioonil kavas pakkuda.