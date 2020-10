Peaaegu 20 000 eurot kuus põhipalka. Väga šikk kabinet château's, mille Rothschildide finantsdünastia on Pariisi ühte aristokraatlikumasse linnaossa ehitanud. Need on mõned maised hüved, mis käivad kaasas majandusliku koostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) ehk nn rikaste riikide klubi tegevjuhi ametiga.