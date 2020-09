Keskerakond võitis valimised viimati 2003. aastal. Pärast seda on Keskerakond järjekindlalt Reformierakonnale kaotanud, nagu juhtus ka viimati. Viimati õnnestus Keskerakonnal valimistel tulemust parandada 2015. aasta riigikogu valimistel Edgar Savisaare juhtimise all. Pärast seda, Jüri Ratase juhtimisel, on iga kord saadud valimistel vähem hääli kui varem samadel valimistel. Eelmisel aastal õnnestus tänu mõningasele vedamisele võimule jääda, aga vedamise najal lõputult ei sõida. Tajudes, et võim on ajutine ja võib iga kell lõppeda, tehakse otsuseid, nagu homset poleks, sest homme on ju võimul jälle Reformierakond.