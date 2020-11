Kui HOIA rakendus tuvastab, et inimene on olnud lähikontaktis viiruskandjaga, soovitatakse tal ennast 14. päevaks teistest isoleerida ja enda tervist jälgida. „Viiruse leviku piiramiseks on säärane ettevaatlikkus hädavajalik,” ütles terviseameti meediasuhete spetsialist Merilin Vernik.