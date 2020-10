„Tehinguaktiivsuse madalseis on küll seljatatud, aga endiselt on müüginäitajate kujunemisel tähtis roll uusarendustel, kus käed löödi enne kriisi ja nüüd jõutakse järjest tehingusse,” märkis Uus Maa kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi.

„Tegelik pilt on ikkagi kurvem. Tõsiasi on see, et üsna palju projekte läks riiulile või pausile,” selgitas Eesti kinnisvarafirmade liidu tegevdirektor Tõnis Rüütel. Uute lepingute puhul, mis hakkavad statistikas kajastuma 2021. aastal, prognoosib ta üsna tuntavat langust.

Kõige varem jõuab kinnisvara hinna langus Rüütli arvates turule poole aasta pärast.