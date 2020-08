Inimene nägi internetis iPhone’i müügikuulutust. Hind oli poe omast üle kahe korra madalam. Ta tegi kuulutuse avaldajale veidi üle 200-eurose ülekande. Telefon jäi tal saamata.

35-aastane Pärnu naine leidis veebist kuulutuse, et müüa on tõukoera kutsikas. Koera eest paluti tal tasuda välismaa pangakontodele erinevaid summasid. Ostja pole seniajani saanud ei koera ega tagasi ligi 2900 eurot, mis ta koera eest üle kandis. Koera soovis endale ka 27-aastane naine, kes elab samuti Pärnus. Tema kandis välismaa pangakontodele kokku 1600 eurot. Nüüd pole tal koera ega raha.

31-aastane naine tellis endale sotsiaalmeedia kaudu spiritistliku seansi ja tasus selle eest 2700 eurot. Seanssi ei toimunud ja raha ta tagasi ei saanud.

Need on ainult mõned tänavu suvel selle kohta politseisse esitatud kaebused, et internetist ostetud kaupa pole kätte saadud.