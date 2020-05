Ühissõidukite viirusoht. Sõitja sunniti haigustunnustega inimese kõrvale

Kuna kaugliinide ühissõidukite graafikud on hõredamaks muutunud, ei saa sõitjad ühissõidukis täita eriolukorra nõuet hoida üksteisest kahe meetri kaugusele. Samuti kasutatakse vähe kaitsevahendeid.

„Pidin sõitma 30. aprillil Tartust Tallinnasse ja kuigi tavaliselt sõidan rongiga, valisin seekord Lux Expressi bussi. Olin kindel, et bussis on iga kahe istme kohta üks inimene nagu praegu muudes riikides. Ometi oli buss puupüsti täis,” kurtis Kasuliku poole pöördunud Tõnn. „Minu kõrval istunu köhis kogu aeg tugevalt. Vahet pole, kas inimesel on tavaline külmetus või COVID-19 sümptomid, ta ei tohiks sellisel juhul ühissõidukit kasutada. Sel konkreetsel sõitjal ega ka teistel ei olnud maski.”